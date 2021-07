Americani tornano a Venezia, atterrato primo volo da New York (Di sabato 3 luglio 2021) I turisti Americani tornano a Venezia dopo quasi due anni di assenza. Dopo la stretta legata al Covid, Delta Air ha ripreso ad operare da oggi un volo tre volte a settimana tra New York-JFK e la città lagunare, che passerà a cinque volte a settimana alla fine del mese. La compagnia aerea comincerà anche a collegare Atlanta e Venezia a partire dal 5 agosto, con voli operativi cinque volte a settimana.Fra le mete turistiche più popolari al mondo, Venezia è fra le destinazioni preferite dai turisti Americani. Prima della pandemia, nel 2019, la città è stata ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 luglio 2021) I turistidopo quasi due anni di assenza. Dopo la stretta legata al Covid, Delta Air ha ripreso ad operare da oggi untre volte a settimana tra New-JFK e la città lagunare, che passerà a cinque volte a settimana alla fine del mese. La compagnia aerea comincerà anche a collegare Atlanta ea partire dal 5 agosto, con voli operativi cinque volte a settimana.Fra le mete turistiche più popolari al mondo,è fra le destinazioni preferite dai turisti. Prima della pandemia, nel 2019, la città è stata ...

