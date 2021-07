Allarme Covid in un noto hotel del napoletano, 2 giovani turisti positivi al virus: tamponi a tappeto (Di sabato 3 luglio 2021) Allarme Covid in Campania, coppia di turisti positivi al Covid. Hanno meno di 30 anni i due giovani provenienti dalla Germania in vacanza nella costiera sorrentina. Quello che all’inizio sembrava un banale raffreddore, dopo gli accertamenti del caso, si è rivelato Covid-19. Immediatamente si è attivata la procedura di isolamento per i due e tamponi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 luglio 2021)in Campania, coppia dial. Hanno meno di 30 anni i dueprovenienti dalla Germania in vacanza nella costiera sorrentina. Quello che all’inizio sembrava un banale raffreddore, dopo gli accertamenti del caso, si è rivelato-19. Immediatamente si è attivata la procedura di isolamento per i due eL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Variante Delta: chi è già vaccinato rischia di ammalarsi? Quali vaccini proteggono meglio? ...finire in ospedale o di morire? L'efficacia dei vaccini in generale misura i casi positivi di Covid ... la madre: dice che tutto sa di limone Variante Delta: dalla Finlandia alla Danimarca, allarme per ...

Covid Italia, ancora giù l'indice Rt ma la Variante Delta sale al 22% / LIVE Roma, 3 luglio 2021 - Un quadro epidemiologico in netto miglioramento , con le terapie intensive che si stanno ormai svuotando e sono ben al di sotto della soglia di allarme . La pandemia da Covid - 19 in Italia sta rallentando significativamente, come dimostra l'ulteriore calo dell' indice di trasmissibilità Rt - questa settimana a 0,63 - e del tasso di incidenza ...

Allarme Covid in Africa, Oms: "Velocità e portata terza ondata non hanno precedenti" IL GIORNO Variante Delta in Italia al 22%: presente in 16 regioni La preoccupazione dell'Istituto superiore della Sanita sul diffondersi della Variante delta in Italia difronte a un quadro epidemiologico in netto miglioramento ...

