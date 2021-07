Alba Parietti nella bufera, posta le foto della festa dei suoi 60 anni e il popolo del web scatena una rivolta (Di sabato 3 luglio 2021) Alba Parietti ha compiuto 60 anni e li ha festeggiati alla grande con una festa bellissima a Milano dove c’erano tantissimi invitati. Ad Alba Parietti bisogna riconoscere il merito di non aver mai nascosto la sua età, infatti lei stessa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha dichiarato: “Dico di avere 60 anni da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età. Anzi, avrei voluto fare il video de ‘La vacinada’ con Checco Zalone al posto di Helen Mirren, ed essere la ‘veccia muchacha immunizada’…”. Alba Parietti si ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021)ha compiuto 60e li ha festeggiati alla grande con unabellissima a Milano dove c’erano tantissimi invitati. Adbisogna riconoscere il merito di non aver mai nascosto la sua età, infatti lei stessa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha dichiarato: “Dico di avere 60da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età. Anzi, avrei voluto fare il video de ‘La vacinada’ con Checco Zalone al posto di Helen Mirren, ed essere la ‘veccia muchacha immunizada’…”.si ...

