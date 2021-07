Aggressione omofoba a Bergamo, Arlati: “Legge Zan subito, la politica non perda altro tempo” (Di sabato 3 luglio 2021) “La Legge Zan serve subito, senza tagli”. È il messaggio forte e chiaro lanciato dal presidente di Arcigay Bergamo Cives Marco Arlati alla luce dell’Aggressione omofoba avvenuta a Bergamo due settimane fa, ma resa pubblica dalle forze dell’ordine sabato 3 luglio dopo aver arrestato l’autore della violenza. Vittima dell’Aggressione un ragazzo minorenne che, secondo la Questura di Bergamo, sarebbe stato pestato da un coetaneo che l’avrebbe visto scambiarsi effusioni con il fidanzato. Il fattaccio è avvenuto due settimane fa nel piazzale ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 luglio 2021) “LaZan serve, senza tagli”. È il messaggio forte e chiaro lanciato dal presidente di ArcigayCives Marcoalla luce dell’avvenuta adue settimane fa, ma resa pubblica dalle forze dell’ordine sabato 3 luglio dopo aver arrestato l’autore della violenza. Vittima dell’un ragazzo minorenne che, secondo la Questura di, sarebbe stato pestato da un coetaneo che l’avrebbe visto scambiarsi effusioni con il fidanzato. Il fattaccio è avvenuto due settimane fa nel piazzale ...

