Aggiornamento vaccini anti-Covid | quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 3 luglio 2021

(Di sabato 3 luglio 2021)IN: L’SULLEQual è la situazione deiinad oggi, 3? Il piano per la distribuzione e la somministrazione deiinprosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ore – Il 36% ...

Advertising

vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 03/07/2021 ore 06:08 Finora sono state somministrate 52.682.992… - Paolikkio : RT @bildarte: SCIOCCANTE! – Il numero di reazioni avverse ai vaccini Covid supera il milione secondo il 22° aggiornamento del governo del R… - saponetta15 : RT @bildarte: SCIOCCANTE! – Il numero di reazioni avverse ai vaccini Covid supera il milione secondo il 22° aggiornamento del governo del R… - bildarte : SCIOCCANTE! – Il numero di reazioni avverse ai vaccini Covid supera il milione secondo il 22° aggiornamento del gov… - 74_cappe : RT @NonVaccinato: Il Numero Di Reazioni Avverse Ai #VacciniCovid Supera Il Milione Secondo Il 22° Aggiornamento Del Governo Del Regno Unito… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento vaccini

http://www.lagendanews.com

Ascolta: Matrimoni: Green Pass, regole e tendenze del post CovidOltre 5,3 milioni di dosi ...anche da parte dei cittadini della comunità indiana Programma in corso di: - Asl ...Per quanto riguarda i, ieri sono state somministrate in Veneto 49.331 dosi, che portano il ... i test in più eseguiti sono poco più di 3mila: sono i dati dell'dell'Unità di crisi ...I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 199.238 tamponi. Speranza (Salute): “Con Delta casi risalgono anche in Paesi con alto tasso vaccinazioni” ..."Vaccini, il Lazio è sopra il target nazionale di circa il 6%". Coronavirus - Interviene l'assessore regionale D'Amato: "Oltre 5,3 milioni di dosi somministrate, 2,1 milioni di cittadini ha chiuso l'i ...