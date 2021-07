Acqua San Benedetto: smentita sui risultati dei test di analisi. (Di sabato 3 luglio 2021) I livelli di metalli pesanti sono nei limiti di legge. Riceviamo e pubblichiamo la smentita della San Benedetto in riferimento ai risultati del test tedesco degli ultimi giorni. “Non corrisponde assolutamente al vero che San Benedetto sia rischiosa per la salute né tantomeno che “All’interno di questa Acqua sono state isolate quantità di cromo, uranio, boro oppure residui di fitofarmaci. I livelli di tali sostanze risultano ai limiti di legge. Non potevano mancare anche pesticidi e dolcificanti quali acesulfame K”. Dall’analisi tedesca risulterebbe al massimo ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) I livelli di metalli pesanti sono nei limiti di legge. Riceviamo e pubblichiamo ladella Sanin riferimento aideltedesco degli ultimi giorni. “Non corrisponde assolutamente al vero che Sansia rischiosa per la salute né tantomeno che “All’interno di questasono state isolate quantità di cromo, uranio, boro oppure residui di fitofarmaci. I livelli di tali sostanze risultano ai limiti di legge. Non potevano mancare anche pesticidi e dolcificanti quali acesulfame K”. Dall’tedesca risulterebbe al massimo ...

SalvatoreMirag7 : @VedovatUlderico @EZanchini @Legambiente @ap_legambiente @MobilityPress @COSTRUIREnews @24Edilizia @RossellaMuroni… - zazoomblog : Acqua San Benedetto: smentita sui risultati dei test di analisi. - #Acqua #Benedetto: #smentita - Juanbilbo7 : RT @Laurapianist1: Ci mancavano i riflessi dell'acqua alta in piazza San Marco d'estate???? - SimoNetOnTheNet : Comunque volevo dire ad Elisabetta che se fosse veramente un suo secret, non starebbe in tv ore minuti e quarti d'o… - ventodisoave : NON BEVETE L'ACQUA SAN BENEDETTO...!!! È INQUINATA ASSERISCONO I TEDESCHI -