A Baku per la storia: la rivincita di Schick, Damsgaard la stellina che piace alle big (Di sabato 3 luglio 2021) L'unica certezza è che alla fine una delle due si sveglierà. Ma il sogno che Repubblica Ceca e Danimarca stanno vivendo ad Euro 2020 è già più di un successo per i due Ct, Šilhavý e Hjulmand. Nel punto più estremo della rassegna continentale – Baku – si giocherà anche la sfida più inedita di questi quarti di finale. E pensare che l'unica star sulla carta delle due selezioni era quel Christian Eriksen, il cui dramma ha rappresentato forse la spinta emotiva in più per la Danimarca. Ora di star ce ne sono molte altre, grazie ad una delle vetrine più affascinanti del calcio continentale. A partire da chi, dall'interista, ha raccolto l'eredità tecnica: Mikkel ...

