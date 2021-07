50 anni senza Jim Morrison: il leggendario show all'isola di Wight (Di sabato 3 luglio 2021) Il 3 luglio 1971 Jim Morrison, il leggendario frontman dei Doors, veniva trovato morto nella vasca da bagno dell'appartamento parigino che condivideva con la sua compagna, Pamela Courson. A trovarlo privo di vita fu proprio la fidanzata, l'unica testimone oculare delle ultime ore di vita del cantante. Le cause del decesso non sono mai state chiarite in maniera convincente. Immediatamente dopo la morte venne sostenuta la tesi di un'insufficienza cardiaca, provocata da un'overdose di eroina. Quel che però è certo è che sul corpo di Morrison non fu mai eseguita nessuna autopsia. Il caso fu chiuso in fretta e furia con la sepoltura nel ... Leggi su panorama (Di sabato 3 luglio 2021) Il 3 luglio 1971 Jim, ilfrontman dei Doors, veniva trovato morto nella vasca da bagno dell'appartamento parigino che condivideva con la sua compagna, Pamela Courson. A trovarlo privo di vita fu proprio la fidanzata, l'unica testimone oculare delle ultime ore di vita del cantante. Le cause del decesso non sono mai state chiarite in maniera convincente. Immediatamente dopo la morte venne sostenuta la tesi di un'insufficienza cardiaca, provocata da un'overdose di eroina. Quel che però è certo è che sul corpo dinon fu mai eseguita nessuna autopsia. Il caso fu chiuso in fretta e furia con la sepoltura nel ...

