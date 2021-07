420 World Championships 2021 nelle acque di Marina degli Aregai (Di sabato 3 luglio 2021) Torna finalmente la grande vela internazionale con le acque di Marina degli Aregai e la sede dello Yacht Club Sanremo affollate dai 422 giovani atleti che fino al 10 luglio si sfideranno in mare per la conquista della 420 World Championships 2021 nelle categorie maschile – mixed, femminile. Maschile – mixed, femminile under 17. E la vela riparte anche dalle categorie giovanili in uno degli eventi più importanti del calendario della vela mondiale giovanile. Sanremo e il suo Yacht Club, a poche settimane dalla conclusione della Rolex ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 3 luglio 2021) Torna finalmente la grande vela internazionale con ledie la sede dello Yacht Club Sanremo affollate dai 422 giovani atleti che fino al 10 luglio si sfideranno in mare per la conquista della 420categorie maschile – mixed, femminile. Maschile – mixed, femminile under 17. E la vela riparte anche dalle categorie giovanili in unoeventi più importanti del calendario della vela mondiale giovanile. Sanremo e il suo Yacht Club, a poche settimane dalla conclusione della Rolex ...

