30.000 euro per la ristrutturazione: il cinema di Santarcangelo cambia pelle (Di sabato 3 luglio 2021) 'C'entro culturale Supercinema' è il nome del progetto proposto da Fondazione Culture Santarcangelo, Santarcangelo dei Teatri e Dogville al bando Scena Unita e che è risultato vincitore del contributo ... Leggi su riminitoday (Di sabato 3 luglio 2021) 'C'entro culturale Super' è il nome del progetto proposto da Fondazione Culturedei Teatri e Dogville al bando Scena Unita e che è risultato vincitore del contributo ...

Advertising

enpaonlus : DENUNCIATO DA ENPA, Luca Ghedina è stato condannato a 6.000 euro di multa dal Tribunale di Belluno per aver insegui… - russ_alexx : @Chiappuz @MaviodaRoma @Luca_Gualtieri1 Se si ragiona in termini di pensionati, il 35% percepisce meno di 1.000 eur… - ferroice40 : RT @MMaXXprIIme: Se una ragazzina pseudo lesbica è riuscita a prendere in giro un'intera nazione facendosi dare 140.000 euro figuriamoci le… - ARSNATI0N : io piango un giorno sì e l’altro pure dove sono i miei 20.000 euro - filombria : @gsluv4mxn_ Tu conta che so di un noto personaggio italiano dello spettacolo che per costruire finta relazione ha p… -