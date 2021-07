ZTE lancia il 5G Indoor CPE MC8020 di terza generazione (Di venerdì 2 luglio 2021) - Doppiavelocitàdi accessocon doppia convergenza di rete 5G SHENZHEN, Cina, 2 luglio 2021 /PRNewswire/



ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori dell'Internet mobile, ha lanciato il suo 5G Indoor CPE MC8020 di terza generazione al Congresso Mondiale Mobile 2021. ZTE aveva precedentemente lanciato uno dei primi router 5G al mondo nel 2018: ZTE 5G Indoor CPE MC801. Il 5G Indoor CPE MC801A di seconda generazione dell'azienda ...

