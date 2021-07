Xbox Series X con Unreal Engine 5 in una tech demo di The Coalition alla prossima GDC (Di venerdì 2 luglio 2021) Sapevamo già che lo sviluppatore di Gears of War, The Coalition, è stato il primo studio tripla A a passare al nuovissimo UE5 di Epic, mantenendo la tradizione del franchise. Tuttavia, il technical Art Director Colin Penty ha ora rivelato che lo studio si sta preparando a mostrare una demo tecnica di Unreal Engine 5 in esecuzione su Xbox Series X alla prossima Game Developers Conference (GDC) 2021. La sessione si svolgerà martedì 20 luglio e sarà presentata dallo stesso Colin Penty e il direttore tecnico Kate Rayner. "The ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021) Sapevamo già che lo sviluppatore di Gears of War, The, è stato il primo studio tripla A a passare al nuovissimo UE5 di Epic, mantenendo la tradizione del franchise. Tuttavia, ilnical Art Director Colin Penty ha ora rivelato che lo studio si sta preparando a mostrare unatecnica di5 in esecuzione suGame Developers Conference (GDC) 2021. La sessione si svolgerà martedì 20 luglio e sarà presentata dallo stesso Colin Penty e il direttore tecnico Kate Rayner. "The ...

