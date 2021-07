Xbox e Hideo Kojima in trattative? Alcuni fan PlayStation creano una petizione per impedirlo (Di venerdì 2 luglio 2021) E' recente la notizia secondo cui Xbox e Hideo Kojima avrebbero quasi stretto una collaborazione per un'esclusiva firmando una lettera di intenti. Sebbene per adesso non ci sia ufficialità da entrambe le parti, i fan di PlayStation sono corsi al riparo lanciando una petizione per fermare l'imminente accordo. Dopo aver sentito che probabilmente Kojima lavorerà ad un'esclusiva per Xbox piuttosto importante, qualcuno ha creato una petizione nel tentativo di impedire il tutto. "Kojima sta tradendo i suoi fedeli fan" si legge dalla descrizione ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021) E' recente la notizia secondo cuiavrebbero quasi stretto una collaborazione per un'esclusiva firmando una lettera di intenti. Sebbene per adesso non ci sia ufficialità da entrambe le parti, i fan disono corsi al riparo lanciando unaper fermare l'imminente accordo. Dopo aver sentito che probabilmentelavorerà ad un'esclusiva perpiuttosto importante, qualcuno ha creato unanel tentativo di impedire il tutto. "sta tradendo i suoi fedeli fan" si legge dalla descrizione ...

