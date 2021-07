World Business Srl, massima esperta di elettronica ricondizionata in Europa: premiata l’azienda made in Naples (Di venerdì 2 luglio 2021) È di origini partenopee l’azienda premiata ai Technology Innovator Awards come massima esperta in Europa nel campo dell’elettronica di consumo ricondizionata per l’anno 2021. E’ la la World Business Srl, nota al grande pubblico con il nome di “Mondo Affari”, punto di riferimento del mercato dei ricondizionati. I Technology Innovator Awards, giunti ormai alla loro sesta edizione, sono nati al fine di riconoscere tutte le aziende che stanno aiutando, in qualsiasi modo possibile, a contribuire al cambiamento attraverso l’innovazione, la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 luglio 2021) È di origini partenopeeai Technology Innovator Awards comeinnel campo dell’di consumoper l’anno 2021. E’ la laSrl, nota al grande pubblico con il nome di “Mondo Affari”, punto di riferimento del mercato dei ricondizionati. I Technology Innovator Awards, giunti ormai alla loro sesta edizione, sono nati al fine di riconoscere tutte le aziende che stanno aiutando, in qualsiasi modo possibile, a contribuire al cambiamento attraverso l’innovazione, la ...

Advertising

Mondo_Affari : Siamo lieti di annunciare che @Mondo_Affari è stata premiata ai Technology Innovator Awards come massima esperta in… - PneusNews : Hella Partner World, il portale che semplifica il business per la distribuzione - luciatonini : Hella Partner World, il portale che semplifica il business per la distribuzione - italiavola : Nasce Go World Emporium, il nuovo strumento per fare business e creare una relazione con gli agenti di viaggio - mdimagritt : RT @Happy4Trigger: In UK la quarantena e' solo per i poveri. -