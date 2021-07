Wimbledon, i risultati dei sedicesimi: fuori Fognini, avanza Djokovic. Ok le big nel tabellone femminile (Di venerdì 2 luglio 2021) Foto di Dean Lewins / Ansa I risultati dei sedicesimi di finale di Wimbledon: Fognini sconfitto da Rublev, Djokovic batte Kudla. Nel femminile avanzano Pliskova, Swiatek e Sabalenka Gli ottavi di Wimbledon restano un tabù per Fabio Fognini. Dopo due successi nei turni precedenti, il tennista nativo di Arma di Taggia si ferma al terzo turno contro il talento russo, numero 7 al mondo, Andrey Rublev. In quasi 3 ore di match Fognini è costretto ad alzare bandiera bianca con il punteggio di 3-6 / 7-5 / 4-6 / 2-6. Stacca ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Foto di Dean Lewins / Ansa Ideidi finale disconfitto da Rublev,batte Kudla. Nelno Pliskova, Swiatek e Sabalenka Gli ottavi direstano un tabù per Fabio. Dopo due successi nei turni precedenti, il tennista nativo di Arma di Taggia si ferma al terzo turno contro il talento russo, numero 7 al mondo, Andrey Rublev. In quasi 3 ore di matchè costretto ad alzare bandiera bianca con il punteggio di 3-6 / 7-5 / 4-6 / 2-6. Stacca ...

