Wimbledon 2021 | Jabeur elimina Muguruza Pliskova | Swiatek e Sabalenka conquistano gli ottavi

(Di venerdì 2 luglio 2021) Si sono appena conclusi i match odierni del tabellone femminile di. Fantastica prova della tunisina Onsche ha battuto la ben più quotata Garbinein rimonta 5-7 6-3 6-2. Una prestazione di altissimo livello per la numero 24 del mondo che stacca il pass per glidi finale. Al prossimo turnoaffronterà la polacca Igache si è sbarazzata in meno di un’ora della rumena Irina Begu alla quale ha lasciato solo un game. Straripante la bielorussa Arynache ha rifilato un repentino 6-0 6-3 alla ...

Londra, 2 lug. - (Adnkronos) - Il campione in carica Novak Djokovic avanza agli ottavi di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All ...