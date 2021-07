William e Harry riconciliazione vera per l’evento dedicato a Lady Diana? (Di venerdì 2 luglio 2021) L’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni ha sollevato commenti di ogni tipo nel Regno Unito. La cerimonia, tenutasi nel giardino amato da Lady D. a Kensington Palace, ha riunito per la prima volta il principe William e il fratello Harry. Gli occhi degli inglesi erano puntati proprio sui fratelli, che hanno sollevato commenti e osservazioni di ogni genere. William e Harry, sorrisi inaspettati e le verità celate: tutto sull’inaugurazione I protagonisti dell’inaugurazione della statua di Lady ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 luglio 2021) L’inaugurazione della statua dedicata anel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni ha sollevato commenti di ogni tipo nel Regno Unito. La cerimonia, tenutasi nel giardino amato daD. a Kensington Palace, ha riunito per la prima volta il principee il fratello. Gli occhi degli inglesi erano puntati proprio sui fratelli, che hanno sollevato commenti e osservazioni di ogni genere., sorrisi inaspettati e le verità celate: tutto sull’inaugurazione I protagonisti dell’inaugurazione della statua di...

Advertising

chetempochefa : Ogni giorno, vorremmo che fosse ancora con noi, e la nostra speranza è che questa statua possa essere vista per sem… - DeboraFumagalli : RT @HRRYDIMPLS: ciao sono qui per ricordarvi che harry ha detto che i nomi delle persone e degli animali di eroda sono i secondi nomi delle… - daliabarone : RT @HRRYDIMPLS: ciao sono qui per ricordarvi che harry ha detto che i nomi delle persone e degli animali di eroda sono i secondi nomi delle… - h0pef0reun1on : RT @HRRYDIMPLS: ciao sono qui per ricordarvi che harry ha detto che i nomi delle persone e degli animali di eroda sono i secondi nomi delle… - annabluelou : RT @HRRYDIMPLS: ciao sono qui per ricordarvi che harry ha detto che i nomi delle persone e degli animali di eroda sono i secondi nomi delle… -