Walter Nudo, perché ha lasciato la tv: “Il panico, la paura e la depressione” (Di venerdì 2 luglio 2021) Walter Nudo ha rilasciato una lunga e toccante intervista al magazine Chi, in cui ha parlato a cuore aperto degli ultimi anni e di come la sua vita sia profondamente cambiata. Il percorso dell’attore è emblematico e ci dimostra come le cose possano prendere strade inaspettate, quando le tue certezze crollano e, guardandoti allo specchio, ti chiedi: “Cosa sto facendo?”. Tutti lo conosciamo per la sua carriera televisiva. Walter Nudo è stato uno dei volti più amati in Italia, diviso tra film, fiction e la partecipazione a numerosi programmi tra cui la prima edizione dell’Isola dei Famosi, andata in onda nel ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 luglio 2021)ha riuna lunga e toccante intervista al magazine Chi, in cui ha parlato a cuore aperto degli ultimi anni e di come la sua vita sia profondamente cambiata. Il percorso dell’attore è emblematico e ci dimostra come le cose possano prendere strade inaspettate, quando le tue certezze crollano e, guardandoti allo specchio, ti chiedi: “Cosa sto facendo?”. Tutti lo conosciamo per la sua carriera televisiva.è stato uno dei volti più amati in Italia, diviso tra film, fiction e la partecipazione a numerosi programmi tra cui la prima edizione dell’Isola dei Famosi, andata in onda nel ...

zazoomblog : Walter Nudo ieri e oggi: età figli ex moglie fidanzata malattia carriera fisico Instagram - #Walter #oggi: #figli… - zazoomblog : Dove è finito Walter Nudo? Le agghiaccianti parole sul perché ha detto basta - #finito #Walter #Nudo?… - biografieonline : @walternudovero Walter Nudo: La mia nuova vita lontano dalla tv - zazoomblog : Walter Nudo non torna in tv: i motivi dell’addio la svolta e l’amaro retroscena - #Walter #torna #motivi #dell’add… - annoiatissima_ : ma il tentatore è walter nudo? -