Voto comitato direttivo M5s, Trenta (IdV) a iNews24: “Una farsa, chi aveva pensiero indipendente è stato fatto fuori” (Di venerdì 2 luglio 2021) Un mese fa aveva annunciato il suo addio al M5s. Ora, insieme al senatore Elio Lannutti e alla deputata Piera Aiello avete presentato il progetto di rilancio de L’Italia dei Valori. Come si inserisce il ritorno di questa forza parlamentare nell’attuale scenario politico italiano? “Credo che IdV possa essere una di quelle “piccole novità” L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Un mese faannunciato il suo addio al M5s. Ora, insieme al senatore Elio Lannutti e alla deputata Piera Aiello avete presentato il progetto di rilancio de L’Italia dei Valori. Come si inserisce il ritorno di questa forza parlamentare nell’attuale scenario politico italiano? “Credo che IdV possa essere una di quelle “piccole novità” L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : M5s, Crimi avvia macchina per voto Comitato direttivo su 'SkyVote' #M5s - lorepregliasco : Crimi ha dato via alle procedure di voto per il nuovo comitato direttivo del M5S, che però non saranno su Rousseau… - gjscco : RT @Grillino_eFiero: @Stefano173456 @beppe_grillo @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle @beppe_grillo @GiuseppeConteIT @virginiaraggi @ale_dibattist… - Morinth3 : RT @pino_mini: Ma come? E' già pronto il nuovo sito? Da quanto tempo organizzate questo golpe? Non sono un fan di Grillo ma le cosa potevan… - damorantonio : RT @Grillino_eFiero: @Stefano173456 @beppe_grillo @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle @beppe_grillo @GiuseppeConteIT @virginiaraggi @ale_dibattist… -