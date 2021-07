Volley femminile | Calendario Europei 2021 | date | programma | orari Italia in Croazia

(Di venerdì 2 luglio 2021) Glidisi disputeranno dal 18 agosto al 4 settembre in Serbia,, Bulgaria, Romania. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta. La rassegna continentale arriva subito dopo le Olimpiadi di Tokyo(23 agosto-8 agosto), dunque ci sarà il rischio che alcune formazioni si presenteranno senza tante big. L’è stata inserita nella Pool C a Zara ...

Gli Europei 2021 di volley femminile si disputeranno dal 18 agosto al 4 settembre in Serbia, Croazia, Bulgaria, Romania. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gruppi da sei squa ...Non ci sarà tregua per l'universo del volley, perché subito dopo le Olimpiadi di Tokyo 2021 si disputeranno gli Europei femminili. I Giochi termineranno domenica 8 agosto, la rassegna continentale sca ...