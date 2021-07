Virginia Raggi senza maggioranza, quattro consiglieri lasciano il Movimento 5 Stelle: ecco perché potrebbe dimettersi (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA – A meno di quattro mesi dalle elezioni, l’attuale sindaca di Roma rischia di non poter più concludere il suo mandato. Virginia Raggi è in una situazione di stallo dopo aver perso la maggioranza in assemblea capitolina, in seguito all’abbandono di quattro consiglieri: Enrico Stefàno, Donatella Iorio, Marco Terranova e Angelo Sturni. In base alla situazione attuale, Virginia Raggi rischia seriamente di non poter concludere il suo mandato: le opposizioni sono infatti già pronte a presentare una mozione di sfiducia. Le opzioni che rimangono alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA – A meno dimesi dalle elezioni, l’attuale sindaca di Roma rischia di non poter più concludere il suo mandato.è in una situazione di stallo dopo aver perso lain assemblea capitolina, in seguito all’abbandono di: Enrico Stefàno, Donatella Iorio, Marco Terranova e Angelo Sturni. In base alla situazione attuale,rischia seriamente di non poter concludere il suo mandato: le opposizioni sono infatti già pronte a presentare una mozione di sfiducia. Le opzioni che rimangono alla ...

Advertising

virginiaraggi : Guardate che meraviglia l’Auditorium di Adriano. Per molti anni questa importante area archeologica è stata nascost… - virginiaraggi : Ieri sera sono stata a cena nel quartiere Tuscolano, insieme a tantissime persone che ringrazio per il loro affetto… - LegaSalvini : ?? Daniele Capezzone: «Cara Virginia Raggi, con le temperature che salgono e l’immondizia che “fermenta” debordando… - ALLERTACETRIOLI : RT @cappello_di: Vi schianterete con le vostre stesse mani CAUSA–EFFETTO Qualunque cosa fà farà VIRGINIA RAGGI sono sarò al suo fianco! #… - Pier185647033 : RT @CarlaKaky: Sono passate già 24 ore da quando quattro scagnozzi di #ConteMonnezza hanno messo in minoranza V.Raggi e ancora l'accattone… -