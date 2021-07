Virgin Galactic | Richard Branson volerà nello spazio l’11 luglio | prima di Jeff Bezos!HDblog it

(Di venerdì 2 luglio 2021)batteràBezos nella corsa alloRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

GIAMPIEROSSI : Branson batte sul tempo Bezos e sarà il primo CEO nello spazio… Virgin Galactic stock soars as Richard Branson aims… - AstrospaceI : Virgin Galactic fissa la data del primo volo con equipaggio della SpaceShip VVS Unity esattamente nove giorni prima… - SimoneGironi : Ing.Gironi Virgin Galactic: Richard Branson volerà nello spazio l'11 luglio, prima di Jeff Bezos! -… - gigibeltrame : Virgin Galactic: Richard Branson volerà nello spazio l'11 luglio, prima di Jeff Bezos! #digilosofia… - HDblog : Virgin Galactic: Richard Branson volerà nello spazio l'11 luglio, prima di Jeff Bezos! -

Ultime Notizie dalla rete : Virgin Galactic

Quando sembrava ormai certo che il primo miliardario ad andare nello spazio sarebbe stato Jeff Bezos , ecco arrivare la dichiarazione di Richard Branson , il fondatore di, che con un colpo di coda ha affermato che sarà a bordo della missione Unity 22 con l'obiettivo di partenza fissato all' 11 luglio . Il magnate è pronto a volare a bordo della ...Il miliardario britannico Richard Branson prevede di andare nello spazio l'11 luglio, 9 giorni prima del patron di Amazon, Jeff Bezos . Lo rende noto la sua azienda, che ha sviluppato una navicella capace di voli suborbitali. Se alla fine il programma verrà rispettato Branson raggiungerà quindi lo spazio prima del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ...Il numero uno di Amazon aveva previsto il viaggio a bordo della Blue Shepard per il 20 luglio, annunciando anche la presenza di una ex pilota 82 enne ...Il miliardario britannico Richard Branson prevede di viaggiare nello spazio l'11 luglio a bordo di una navicella spaziale della Virgin Galactic ...