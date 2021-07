Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, l’agente: “Ho tentato di difendere i detenuti” (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – “Sono stati quelli di Secondigliano a prendere in mano la situazione, e noi non potevamo fare nulla. Io ho cercato più volte di difendere dei detenuti dai pestaggi prendendo anche qualche manganellata”. Si è difeso così, nel corso dell’interrogatorio di garanzia tenuto al tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), l’ispettore della Polizia Penitenziaria Giuseppe Crocco, 52 anni, destinatario della misura dell’obbligo di dimora nell’ambito dell’indagine che ha coinvolto, con arresti, provvedimenti di sospensione e altre misure, 52 agenti in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – “Sono stati quelli di Secondigliano a prendere in mano la situazione, e noi non potevamo fare nulla. Io ho cercato più volte dideidai pestaggi prendendo anche qualche manganellata”. Si è difeso così, nel corso dell’interrogatorio di garanzia tenuto al tribunale di(Caserta), l’ispettore della Polizia Penitenziaria Giuseppe Crocco, 52 anni, destinatario della misura dell’obbligo di dimora nell’ambito dell’indagine che ha coinvolto, con arresti, provvedimenti di sospensione e altre misure, 52 agenti in ...

