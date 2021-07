VIDEO Italia-Belgio 2-1: highlights e sintesi Europei 2021. Decisivi Barella ed Insigne (Di venerdì 2 luglio 2021) Si è giocata la seconda partita dei quarti di finale degli Europei di calcio: alle ore 21.00 è andato in scena il match che vedeva opposte Italia e Belgio, con gli azzurri che hanno vinto per 2-1 dopo i tempi supplementari, volando così in semifinale nella competizione, dove sfideranno la Spagna. L’Italia ha sbloccato la gara nel primo tempo, al 31? con Barella, poi al 44? Insigne ha siglato il 2-0 che ha indirizzato il match. Nel recupero del primo tempo il rigore segnato da Lukaku per il 2-1 finale con cui ha vinto l’Italia. highlights ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Si è giocata la seconda partita dei quarti di finale deglidi calcio: alle ore 21.00 è andato in scena il match che vedeva opposte, con gli azzurri che hanno vinto per 2-1 dopo i tempi supplementari, volando così in semifinale nella competizione, dove sfideranno la Spagna. L’ha sbloccato la gara nel primo tempo, al 31? con, poi al 44?ha siglato il 2-0 che ha indirizzato il match. Nel recupero del primo tempo il rigore segnato da Lukaku per il 2-1 finale con cui ha vinto l’...

