(Di venerdì 2 luglio 2021)è soddisfatto al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ma non vuole sbilanciarsi troppo. Dopo il ko che l’olandese ha rifilato al sette volte campione del mondo nel primo appuntamento del RedRing, la Mercedes sembra avere mosso passi in avanti importanti, sia sul time attack, sia sul fronte del passo gara. Un andamento che, come detto, può far tornare un minimo di sereno per il nativo di Stevenage che, tuttavia, non vuole fidarsi troppo della Redvista oggi. “Una settimana fa eravamo un paio di decimi dietro ...

Advertising

OA_Sport : VIDEO #F1, Lewis #Hamilton: “La Red Bull ha ancora qualcosa nel taschino…” #AustrianGP - JMar_lewis : RT @OfficialASRoma: Sta arrivando - lewis_strau : RT @OfficialASRoma: ?? Il saluto di José Mourinho ai tifosi presenti a Trigoria ???? #ASRoma - truevblue : il mio hobby è sbattermi la terza nel muro a ritmo di teenage dream cantata da niall e lewis - Jessthesohodoll : Quando fanno fare i video a lui e non a Lewis è sempre un po' un dramma -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Lewis

OA Sport

Primo acuto importante per le Mercedes e soprattutto perHamilton che si prende il tempo più ... di Fabio Belli) DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live streaming: Verstappen in pole! (Gp Stiria) ...Il finlandese non ha apprezzato il comportamento in pista del russo nel corso della prima sessione di prove libere, dove è riuscito a far arrabbiare sia lui cheHamilton, perché non sembra mai ...Lewis Hamilton è soddisfatto al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ma non vuole sbilanciarsi troppo. Dopo ...Diretta Formula 1, prove libere FP1 e FP2 Gp Austria 2021 Zeltweg live oggi, venerdì 2 luglio: cronaca, orari, tempi e classifica delle sessioni.