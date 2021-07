VIDEO Bobo TV, Cassano la tocca piano: “Meglio Schick che l’ex Palermo Dybala” (Di venerdì 2 luglio 2021) Le dichiarazioni dell'ex calciatore di Sampdoria e Roma, Antonio Cassano, circa l'evoluzione di Schick ad EURO 2020 Leggi su mediagol (Di venerdì 2 luglio 2021) Le dichiarazioni dell'ex calciatore di Sampdoria e Roma, Antonio, circa l'evoluzione diad EURO 2020

La sparata di Cassano: "Meglio Schick che Dybala" La Gazzetta dello Sport Cassano demolisce Dybala: il paragone fa infuriare i tifosi della Juventus – VIDEO Paulo Dybala è stato paragonato da Antonio Cassano ad un altro calciatore che secondo l'ex Roma sarebbe più completo: è polemica.

