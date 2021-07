Vi spiego di che cosa ha bisogno la Libia. Parla Gritli (Airl) (Di venerdì 2 luglio 2021) “La Libia non è solo terreno di business e interesse, ma principalmente è un paese molto amico dell’Italia, gravato da mille emergenze. Mi auguro si lavori per rispondere alle esigenze dell’uomo della strada, come cibo e luce”. Lo dice a Formiche.net l’ing. Hasan Gritli, imprenditore libico, di origine cretese, residente in Italia e membro della Airl Onlus, Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia, che in questa conversazione affronta i temi relativi alle esigenze del paese che si appresta ad una possibile normalizzazione istituzionale, prima delle urne previste in dicembre con un invito all’Italia: si intesti la ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 luglio 2021) “Lanon è solo terreno di business e interesse, ma principalmente è un paese molto amico dell’Italia, gravato da mille emergenze. Mi auguro si lavori per rispondere alle esigenze dell’uomo della strada, come cibo e luce”. Lo dice a Formiche.net l’ing. Hasan, imprenditore libico, di origine cretese, residente in Italia e membro dellaOnlus, Associazione Italiani Rimpatriati dalla, che in questa conversazione affronta i temi relativi alle esigenze del paese che si appresta ad una possibile normalizzazione istituzionale, prima delle urne previste in dicembre con un invito all’Italia: si intesti la ...

