Verstappen | Mercedes sembra più veloce | vedremo in qualifica

(Di venerdì 2 luglio 2021) Helmut Marko a rassicurare: sappiamo cosa c'è che non va ancora. Toyoharu Tanabe a far rientrare "sospetti" di provenienza: la PU non ha alcun elemento aggiornato che apporti prestazione. ...

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen Mercedes

Toyoharu Tanabe a far rientrare "sospetti" di provenienza: la PU non ha alcun elemento ... Il passo gara di Maxresta solidissimo , una gara destinata a giocarsi su strategie che non ...... con Maxin testa al mattino e Lewis Hamilton il più rapido al pomeriggio: il duello prosegue, anche a parole, con l'inglese dellache sa essere sornione pure nelle dichiarazioni. ...Lewis Hamilton non ci sta a lasciare al rivale per titolo il via libera anche per il secondo weekend di gara a Spielberg, Austria. Il sette volte campione del mondo è solo settimo nella prima sessione ...Il GP d'Austria si prospetta combattuto fino all'ultimo sangue, con le Mercedes che dominano la seconda sessione di prove libere.