Verdone | “Una volta pregai su tomba Jim Morrison e lo ‘sgridai’ per le droghe”

"Una volta, quando stavo a Parigi sul set di 'Posti in piedi in Paradiso', sono andato a visitare la tomba di Jim Morrison e devo dire la verità: una preghiera gliel'ho detta. Gli ho detto grazie, perché mi hai dato i momenti più belli della mia giovinezza. Però, sei stato uno stronzo a prendere tutte quelle droghe, perché non servivano: eri bravo uguale". E' il toccante e personale ricordo che Carlo Verdone, intercettato sul set del suo ultimo film, regala all'Adnkronos alla vigilia dei 50 anni dalla morte a Parigi della grande icona del rock di cui l'attore e regista è uno dei fan più noti e ...

