Venture capital, Capello (LVenture): Italia indietro, necessaria attenzione decision makers (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – “Oggi la corsa alla creazione delle imprese del futuro, che vede il Venture capital come propulsore, sta spingendo la competizione a livello globale ed europeo”. Lo ha dichiarato in una nota Luigi Capello, Chief Executive Officer di LVenture Group, holding di Venture capital quotata in Borsa e tra i principali acceleratori di startup digitali in Europa. In questo scenario, secondo Capello, l’Italia rischia di rendere il proprio gap con i migliori, già ampio, addirittura incolmabile. “Secondo Dealroom gli investimenti in ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – “Oggi la corsa alla creazione delle imprese del futuro, che vede ilcome propulsore, sta spingendo la competizione a livello globale ed europeo”. Lo ha dichiarato in una nota Luigi, Chief Executive Officer di LGroup, holding diquotata in Borsa e tra i principali acceleratori di startup digitali in Europa. In questo scenario, secondo, l’rischia di rendere il proprio gap con i migliori, già ampio, addirittura incolmabile. “Secondo Dealroom gli investimenti in ...

