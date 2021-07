Venti nuove ambulanze per l’Asl di Bari (Di venerdì 2 luglio 2021) Venti nuove ambulanze attrezzate come centri mobili di Rianimazione su quattro ruote: Regione Puglia e ASL Bari hanno presentato i nuovi mezzi destinati agli Ospedali e alla rete 118 della provincia di Bari. “Serviranno subito”, dice il governatore Michele Emiliano. dam/fsc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021)attrezzate come centri mobili di Rianimazione su quattro ruote: Regione Puglia e ASLhanno presentato i nuovi mezzi destinati agli Ospedali e alla rete 118 della provincia di. “Serviranno subito”, dice il governatore Michele Emiliano. dam/fsc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CoratoLiveIt : Terapie intensive mobili, venti nuove ambulanze per la Asl Bari. Due arrivano a Corato. Le foto - Italpress : Venti nuove ambulanze per l’Asl di Bari - CorriereCitta : Venti nuove ambulanze per l’Asl di Bari - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Venti nuove ambulanze per l'Asl di Bari - - ruvesi_it : Terapie intensive mobili per interventi sicuri: ecco le nuove venti ambulanze in dotazione alla ASL di Bari -