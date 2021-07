Variante Delta Usa, Biden: “Preoccupato che circoli con i non vaccinati” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Sono Preoccupato dalla possibilità che le persone non vaccinate vengano contagiate dalla Variante e la facciano circolare ad altri non vaccinati”. E’ quanto ha detto Joe Biden rispondendo a una domanda riguardo alla possibilità che i prossimi festeggiamenti per il 4 luglio possano contribuire a una maggiore diffusione della Variante Delta. “Non sono Preoccupato per la possibilità di una nuova epidemia a livello nazionale, ma Preoccupato dalla possibilità che si perdano altre vite”, ha aggiunto il presidente americano tornando ad esortare gli americani che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021) “Sonodalla possibilità che le persone non vaccinate vengano contagiate dallae la facciano circolare ad altri non”. E’ quanto ha detto Joerispondendo a una domanda riguardo alla possibilità che i prossimi festeggiamenti per il 4 luglio possano contribuire a una maggiore diffusione della. “Non sonoper la possibilità di una nuova epidemia a livello nazionale, madalla possibilità che si perdano altre vite”, ha aggiunto il presidente americano tornando ad esortare gli americani che ...

Advertising

pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - Adnkronos : Variante #Delta, l’ipotesi di Bassetti: 'Se nuova ondata, lockdown solo per non vaccinati'. #Covid. - Agenzia_Ansa : 'Con due dosi di vaccino si è protetti contro la variante Delta', lo sostiene l'Agenzia europea del farmaco. Avanti… - FrancescaLupo15 : RT @giulianol: Tragedia di un bambino con la febbre e il gusto alterato per la 'variante delta'. Non come l'influenza di altri tempi... ht… - Laura_in_cucina : Variante #Delta, Matteo Bassetti: 'Chi può finire in lockdown in #autunno'. Ormai è più di una ipotesi -