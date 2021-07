Variante delta Italia, restrizioni e lockdown? Oggi prevale il ‘no’ (Di venerdì 2 luglio 2021) La Variante delta in Italia preoccupa, ma ad Oggi la fiducia nei vaccini sembra prevalere sul timore di nuove restrizioni o lockdown a ottobre. Anche se in Campania resta l’obbligo di mascherina all’aperto, a causa di un focolaio di Variante indiana, dagli esperti e anche da rappresentanti del governo arrivano messaggi rassicuranti. “Per la Variante delta non dobbiamo preoccuparci troppo perché sappiamo che non elude i vaccini. Chiunque dica che i vaccini non danno sicurezza per la Variante ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021) Lainpreoccupa, ma adla fiducia nei vaccini sembrare sul timore di nuovea ottobre. Anche se in Campania resta l’obbligo di mascherina all’aperto, a causa di un focolaio diindiana, dagli esperti e anche da rappresentanti del governo arrivano messaggi rassicuranti. “Per lanon dobbiamo preoccuparci troppo perché sappiamo che non elude i vaccini. Chiunque dica che i vaccini non danno sicurezza per la...

