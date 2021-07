Variante Delta | in Gran Bretagna i casi settimanali sono aumentati del 46% Ancora pochi ricoveri grazie alle vaccinazioni

(Di venerdì 2 luglio 2021) Non si ferma l’avanzata delladel coronavirus in, che ormai rappresenta il 99% dei contagi, mentre il Paese si appresta anche ad ospitare le semifinali e la finale nello stadio londinese di Wembley. Secondo quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso da Public Health England, iCovid legati alla nuova mutazione del virusdel 46% dalla scorsa settimana. Solo ieri (1 luglio) si era registrato il nuovo picco di contagi, record dal 23 gennaio, che aveva toccato quota 27.989 nelle 24 ore censite su quasi 1,3 milioni di tamponi. ...

La maggior parte di questi casi è attribuibili a focolai circoscritti riportati in varie parti del Paese Calano l'Rt e l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, ma preoccupa la. ...Se da una parte le misure di contenimento si attenuano, dall'altro resta alta l'attenzione per la. Ecco che, si raccomanda l'Oms, è bene dire fin da subito che le scuole devono ...La variante Delta del Coronavirus preoccupa l'Italia, ma "francamente non credo che si possa pensare al rischio di una nuova ondata pandemica con la portata e le caratteristiche di quella dello scorso ...