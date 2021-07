Variante Delta, Galli: «Presto dominerà in tutta Italia. Necessario vaccinare subito tutti gli over 60» (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel giorno in cui il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità registra un aumento dei casi di Variante Delta in tutto il Paese, il professor Massimo Galli commenta la delicata situazione, tentando anche di rassicurare sull’entità di una nuova possibile ondata di contagi da Covid-19. Il responsabile di Malattie infettive dell’Ospedale “Sacco” di Milano, ospite della trasmissione Agorà Estate su Rai3, conferma la necessità di tenere alta la guardia sulla mutazione che sta creando non pochi problemi in Regno Unito, «ma francamente», dice, «non credo che si possa pensare al rischio di una nuova ondata pandemica con la portata e ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel giorno in cui il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità registra un aumento dei casi diin tutto il Paese, il professor Massimocommenta la delicata situazione, tentando anche di rassicurare sull’entità di una nuova possibile ondata di contagi da Covid-19. Il responsabile di Malattie infettive dell’Ospedale “Sacco” di Milano, ospite della trasmissione Agorà Estate su Rai3, conferma la necessità di tenere alta la guardia sulla mutazione che sta creando non pochi problemi in Regno Unito, «ma francamente», dice, «non credo che si possa pensare al rischio di una nuova ondata pandemica con la portata e ...

Advertising

pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - Agenzia_Ansa : 'Con due dosi di vaccino si è protetti contro la variante Delta', lo sostiene l'Agenzia europea del farmaco. Avanti… - fanpage : Con la variante Delta è necessario che gli over 60 e le persone a rischio patologie gravi abbiano copertura totale… - mabosisc : RT @anna_salvaje: 'Per noi del Delta Veneto È INGIUSTO che abbiano chiamato variante DELTA la nuova variante del Coronavirus!11!1' Non per… - paolovarsi1 : @zaiapresidente -