Variante Delta Covid, primi sintomi diversi: come riconoscerli e cosa può ingannare (Di venerdì 2 luglio 2021) La Variante Delta fa paura e avanza anche in Italia, con i contagi passati dal 4,2% del totale delle infezioni di maggio al 16,8% di giugno. Ma due dosi di vaccino forniscono comunque una forte protezione contro la Variante scoperta per la prima volta nell’aprile del 2021 e ormai rilevata in altri altri paesi (la Gran Bretagna è la più colpita). Secondo una circolare del ministero della Salute la Variante è del 40-60% più trasmissibile rispetto alla Alpha e può essere associata a un rischio più elevato di ospedalizzazione. Secondo Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio Superiore di Sanità, è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Lafa paura e avanza anche in Italia, con i contagi passati dal 4,2% del totale delle infezioni di maggio al 16,8% di giugno. Ma due dosi di vaccino forniscono comunque una forte protezione contro lascoperta per la prima volta nell’aprile del 2021 e ormai rilevata in altri altri paesi (la Gran Bretagna è la più colpita). Secondo una circolare del ministero della Salute laè del 40-60% più trasmissibile rispetto alla Alpha e può essere associata a un rischio più elevato di ospedalizzazione. Secondo Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio Superiore di Sanità, è ...

