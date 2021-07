Valentina Vignali col berrettino a bordo piscina | che spacco!

(Di venerdì 2 luglio 2021) Cestista, modella e donna bellissima…è da infarto. L’occhio dei follower cade proprio lì! Ha da poco compiuto 30 anni la meravigliosa cestista italiana che fa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

BorgesMelie : RT @zazoomblog: Valentina Vignali da urlo in bikini giallo: la cestista conquista le Dolomiti - #Valentina #Vignali #bikini #giallo: https:… - zazoomblog : Valentina Vignali da urlo in bikini giallo: la cestista conquista le Dolomiti - #Valentina #Vignali #bikini #giallo… - zazoomblog : Valentina Vignali la replica sui social è netta: “Torna nel medioevo” - #Valentina #Vignali #replica #social - bucaiola : @laqueendeidrama il fidanzato di valentina vignali - bucaiola : che porcone il fidanzato di valentina vignali -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vignali

BlogLive.it

ha pubblicato ieri sera una foto megagalattica in cui appare con un costume microscopico che mette in risalto le sue grazie: divina La cestista nonché influencer e modella...Definita da'la siciliana più bianca che io conosca' in un post risalente a poco tempo fa, la Lombardo propone scatti sensazionali merito di un corpo allenato e assolutamente sexy. ...Cestista, modella e donna bellissima...Valentina Vignali a bordo piscina è da infarto. L'occhio dei follower cade proprio lì!Valentina Vignali è spettacolare. La modella e influencer ha posato sul proprio profilo Instagram con un bikini giallo ...