Vaccino Johnson&Johnson efficace anche contro la variante Delta: 'Immunità dura almeno 8 mesi' (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Vaccino formulato dall'americana , somministrato in un'unica dose, risulta efficace contro la del e fornisce una risposta immunitaria che dura almeno otto mesi . Lo ha sottolineato la stessa ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilformulato dall'americana , somministrato in un'unica dose, risultala del e fornisce una risposta immunitaria cheotto. Lo ha sottolineato la stessa ...

Advertising

fattoquotidiano : Johnson&Johnson: “Il nostro vaccino monodose efficace contro la variante Delta e dà immunità per otto mesi” - MediasetTgcom24 : Covid, Johnson&Johnson: contro la Delta il nostro vaccino funziona #johnson&johnson - RenatoMaiaron : Johnson&Johnson: 'Il nostro vaccino monodose efficace contro la variante Delta e dà immunità per otto mesi' - Il Fa… - Italia_Notizie : Johnson&Johnson: “Il nostro vaccino monodose efficace contro la variante Delta e dà immunità per otto mesi” - zazoomblog : Covid Johnson&Johnson: contro la Delta il nostro vaccino funziona - #Covid #Johnson&Johnson: #contro -