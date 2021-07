Vaccino Covid Italia: 2,5 milioni di over 60 ancora da vaccinare (Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 2,5 milioni (2.585.513) gli over 60 che non hanno ancora fatto la prima dose di Vaccino anti-Covid in Italia. Secondo i dati forniti dalla struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, non sono stati ancora vaccinati con la prima dose o dose unica 1.458.624 persone nella fascia 60-69, 781.499 nella fascia 70-79 e 345.390 tra gli over 80. Sono 543.734 le dosi di Vaccino somministrate mediamente al giorno nel corso dell'ultima settimana per un totale di 3.806.141 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 2,5(2.585.513) gli60 che non hannofatto la prima dose dianti-in. Secondo i dati forniti dalla struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, non sono stativaccinati con la prima dose o dose unica 1.458.624 persone nella fascia 60-69, 781.499 nella fascia 70-79 e 345.390 tra gli80. Sono 543.734 le dosi disomministrate mediamente al giorno nel corso dell'ultima settimana per un totale di 3.806.141 ...

Advertising

fattoquotidiano : Brasile, Bolsonaro indagato: “Ha coperto sistema di tangenti sull’acquisto del vaccino anti-Covid” - fattoquotidiano : La beffa per il Brasile devastato dal virus è che il vaccino serva a far ingrassare le casse del governo Bolsonaro… - SkyTG24 : Covid Milano, Galli: 'Non vaccinerei i guariti, hanno gli anticorpi' - vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: CESARE ILIAD, [Jul 2, 2021 at 14:12] 'Mi vaccino per essere libero'... Covid, Gb valuta 'mascherine e distanziamento pe… - TV7Benevento : Vaccino Covid Italia: 2,5 milioni di over 60 ancora da vaccinare... -