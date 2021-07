Vaccino Covid Italia: 2,5 milioni di over 60 ancora da vaccinare (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 2,5 milioni (2.585.513) gli over 60 che non hanno ancora fatto la prima dose di Vaccino anti-Covid in Italia. Secondo i dati forniti dalla struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, non sono stati ancora vaccinati con la prima dose o dose unica 1.458.624 persone nella fascia 60-69, 781.499 nella fascia 70-79 e 345.390 tra gli over 80. Sono 543.734 le dosi di Vaccino somministrate mediamente al giorno nel corso dell’ultima settimana per un totale di 3.806.141 vaccini. Il trend ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 2,5(2.585.513) gli60 che non hannofatto la prima dose dianti-in. Secondo i dati forniti dalla struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, non sono stativaccinati con la prima dose o dose unica 1.458.624 persone nella fascia 60-69, 781.499 nella fascia 70-79 e 345.390 tra gli80. Sono 543.734 le dosi disomministrate mediamente al giorno nel corso dell’ultima settimana per un totale di 3.806.141 vaccini. Il trend ...

