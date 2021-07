Vaccini in Bergamasca, adesione al 77%: indietro la fascia 12-15 anni, tutti i numeri (Di venerdì 2 luglio 2021) Potenzialmente, il 77% della popolazione Bergamasca a cui può essere somministrato il vaccino anti-Covid (ovvero quella over 12) ha aderito alla campagna. Lo fa sapere Ats presentando alcuni dati aggiornati all’1 luglio, in occasione del superamento del milione di dosi somministrate in provincia di Bergamo, precisamente 1.060.131 nelle 190 linee vaccinali attivate. Sono 949 ogni 1.000 abitanti, contro gli 897 della Lombardia e gli 854 del dato nazionale, rispettivamente l’11 e il 6% in più. <br clear=all> <br clear=all> È bene dire “potenzialmente” perché un 13% di questo 77 coincide con una fetta di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 luglio 2021) Potenzialmente, il 77% della popolazionea cui può essere somministrato il vaccino anti-Covid (ovvero quella over 12) ha aderito alla campagna. Lo fa sapere Ats presentando alcuni dati aggiornati all’1 luglio, in occasione del superamento del milione di dosi somministrate in provincia di Bergamo, precisamente 1.060.131 nelle 190 linee vaccinali attivate. Sono 949 ogni 1.000 abitanti, contro gli 897 della Lombardia e gli 854 del dato nazionale, rispettivamente l’11 e il 6% in più.



È bene dire "potenzialmente" perché un 13% di questo 77 coincide con una fetta di ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Bergamasca Continua il calo di contagi e ricoveri: ad oggi vaccinato più del 67% dei bergamaschi La preoccupazione per diffusione della variante Delta (ex indiana) è crescente, ma l'effetto positivo dei vaccini continua a farsi vedere. Nella Bergamasca, stando agli ultimi dati aggiornati dal Pirellone, la fetta di popolazione che risulta essere protetta da almeno una dose è pari al 67,03 per cento e ...

ART32, ALLA FABBRICA DEL VAPORE UNA MOSTRA IN DIFESA DELLA SANITà PUBBLICA I primi a richiederci la mostra sono state due realtà dell'area bergamasca, che ci hanno sostenuto ... campagna internazionale per il sostegno all'acessibilità globale ai vaccini anti - Covid, ...

Mille infermieri non vaccinati nella Bergamasca: «I “no vax” verranno sospesi» Corriere della Sera Operatori sanitari non vaccinati, 2.500 devono ancora giustificarsi Lettere dell’Ats ai ritardatari che dovranno dare spiegazioni. Sono il 5% dei camici bianchi tenuti a immunizzarsi. Rischiano sanzioni. Dalla prossima settimana partirà il secondo invito. Cinque giorn ...

Mille infermieri non vaccinati nella Bergamasca: «I “no vax” verranno sospesi» Mille infermieri, sui 7 mila che lavorano in provincia, non si sono vaccinati contro il Covid-19. Il dato, una volta scremato dal numero di professionisti che per ragioni di salute, come malattie cron ...

