Vaccini | Figliuolo si affida a Santa Rita da Cascia | “Posi la sua santa mano sull’Italia”

(Di venerdì 2 luglio 2021) “Ho chiesto adi aiutare l’Italia a uscire da questa pandemia, far sì che la campagna vaccinale proceda e che tutti gli italiani ne capiscano l’importanza”. Così il generale Francesco Paolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid, in visita ieri all’urna che custodisce il corpo della, in provincia di Perugia. “Confidando nella scienza ma anche nella spiritualità, auspico chela sua...

Non è stato ancora deciso, tuttavia, con qualisi procederà per la terza dose. Terza dose ... si è espresso il generale all'emergenza Covid Francesco, che sulla possibilità di ...'Non conosco - prosegue l'assessore - la situazione di altre realtà regionali e non so perché il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo, parli di una percentuale ...Sembra un vero e proprio paradosso quello che riguarda la questione vaccini in Puglia. La Regione infatti, nel mese di luglio, riceverà meno dosi rispetto alle previsioni e dovrà quindi rinviare ed an ...“Ho chiesto a Santa Rita di aiutare l’ Italia a uscire da questa pandemia, far sì che la campagna vaccinale proceda e che tutti gli italiani ne capiscano l’importanza”. Così il generale Francesco Paol ...