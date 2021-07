Vaccini | Figliuolo | con il ministero stiamo pensando alla terza dose

(Di venerdì 2 luglio 2021) Mentre procedono gli 'approvvigionamenti per il prossimo trimestre' con la previsione di '45,5 milioni di dosi di Pfizer e Moderna' in arrivo, il commissario per l'Emergenza Covid Francesco...

Mentre procedono gli 'approvvigionamenti per il prossimo trimestre' con la previsione di '45,5 milioni di dosi di Pfizer e Moderna' in arrivo, il commissario per l'Emergenza Covid Francescoannuncia: 'Con il ministero stiamo già pensando a un'eventuale terza dose'. Chiarisce poi che grazie ai 'quantitativi importanti' di vaccino attesi, si può 'guardare con ottimismo ai ...02 lug 11:44: "Con ministero già pensiamo a eventuale terza dose" 'Gli acquisti disottoscritti dalla Commissione europea prevedono approvvigionamenti per il prossimo trimestre, ...D’Amato: “Tagli ai vaccini nel Lazio”. «I tagli ci saranno eccome, così come ci saranno inevitabili conseguenze sulla campagna vaccinale. Le difficoltà riguardano soprattutto Pfizer, il vaccino su cui ...Sulla eterologa per over 60 Giani ha detto: " va fatta solo su indicazione medico, ma sono eccezioni, si possono sentire tutti tranquilli ...