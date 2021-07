Vaccini: ancora 2,5 mln over 60 senza prima dose (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono ancora 2.585.513 gli over 60 italiani ancora senza prima dose di vaccino anti - Covid. Il dato emerge dal report settimanale della struttura del commissario Francesco Figliuolo. In una settimana ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono2.585.513 gli60 italianidi vaccino anti - Covid. Il dato emerge dal report settimanale della struttura del commissario Francesco Figliuolo. In una settimana ...

Advertising

Ettore_Rosato : Buona settimana a tutti! Da oggi siamo un po’ più liberi. Forza con i #vaccini, a chi lo ha fatto il compito di coi… - Costanz00242134 : RT @Costanz00242134: NON TROVO COERENTE PROPORRE ANCORA VACCINI....SE IL GOVERNO NON CHIUDE I PORTI per coloro che continuano a portare var… - ltonino64 : RT @imballoionico: Ripetiamo ancora una volta perché proprio non ce la fate (sono buono): la variante Delta (e qualsiasi altra variante att… - Costanz00242134 : NON TROVO COERENTE PROPORRE ANCORA VACCINI....SE IL GOVERNO NON CHIUDE I PORTI per coloro che continuano a portare… - PaoloIori14 : @lorreca @crazybalzano @you_trend Certo, ma dopo oltre un anno siamo messi ancora così, quindi mi pare evidente che… -