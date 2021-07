Vaccini a Napoli, Verdoliva: “Hub in calo, punto su farmacie e medici di base” (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il momento degli hub vaccinali per le prime dosi è passato e stiamo rimodulando con l’attuale scenario la nostra offerta di servizio, più capillare con i medici di base e con le farmacie. Abbiamo fornito migliaia di dosi e ci aspettiamo un ritorno uguale. Stiamo andando noi verso le persone”. Lo ha detto il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva intervenendo alla trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc Targato Italia. “I numeri – ha aggiunto – non sono più quelli che esigeva un’organizzazione molto spinta e con percorso di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Il momento degli hub vaccinali per le prime dosi è passato e stiamo rimodulando con l’attuale scenario la nostra offerta di servizio, più capillare con idie con le. Abbiamo fornito migliaia di dosi e ci aspettiamo un ritorno uguale. Stiamo andando noi verso le persone”. Lo ha detto il direttore generale dell’Asl1 Centro Cirointervenendo alla trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc Targato Italia. “I numeri – ha aggiunto – non sono più quelli che esigeva un’organizzazione molto spinta e con percorso di ...

