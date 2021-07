Usa: vigili del fuoco in California al lavoro per domare 3 incendi (Di venerdì 2 luglio 2021) San Francisco, 2 lug. (Adnkronos/Washington Post) - I vigili del fuoco in California stanno combattendo attualmente tre incendi di notevoli dimensioni. Per le autorità si tratta di un segnale preoccupante e temono che la stagione degli incendi di quest'anno potrebbe essere ancora più devastante dagli incendi devastanti del 2020 "Stiamo assistendo a un grande aumento degli incendi rispetto a quelli registrati nello stesso periodo dell'anno scorso", spiega il capo dei vigili del fuoco di California, Joh Heggie sottolineando ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) San Francisco, 2 lug. (Adnkronos/Washington Post) - Idelinstanno combattendo attualmente tredi notevoli dimensioni. Per le autorità si tratta di un segnale preoccupante e temono che la stagione deglidi quest'anno potrebbe essere ancora più devastante daglidevastanti del 2020 "Stiamo assistendo a un grande aumento deglirispetto a quelli registrati nello stesso periodo dell'anno scorso", spiega il capo deideldi, Joh Heggie sottolineando ...

