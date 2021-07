Usa, prima incriminazione per l'impero di Donald Trump (Di venerdì 2 luglio 2021) Alla holding dell'ex presidente Usa viene contestata una serie di reati fiscali. 15 capi di imputazione, compresa la falsificazione dei documenti ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 luglio 2021) Alla holding dell'ex presidente Usa viene contestata una serie di reati fiscali. 15 capi di imputazione, compresa la falsificazione dei documenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa prima Usa, prima incriminazione per l'impero di Donald Trump Alla holding dell'ex presidente Usa viene contestata una serie di reati fiscali. 15 capi di imputazione, compresa la falsificazione dei documenti ...

Covid, i vaccini possono causare nuove varianti o reazioni autoimmuni? Facciamo chiarezza Il risultato è che ci spostiamo da un punto all'altro come prima, ma in maniera più efficiente. Nessuno si sognerebbe di dire che chi usa l'aereo non ha mai viaggiato. Ma forse agli albori del volo ...

NBA, Select Team: chi sono i 17 giocatori che alleneranno Team USA prima di Tokyo 2021 Sky Sport In crescita (+11%) produzione Asiago Dop nel 2020 (ANSA) - VICENZA, 02 LUG - Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago chiude il bilancio 2020 con un andamento positivo per la specialità veneto-trentina registrando una produzione del +11%. Sempre nel 2020 ...

L’Afghanistan e le donne. Quel che resta della libertà Nel 2001 furono cacciati i talebani. Ora gli integralisti stanno tornando nella scia degli accordi di pace e del ritiro alleato. Il loro primo obiettivo sarà cancellare i diritti. Ma qualcosa è cambia ...

