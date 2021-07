USA | ordini industria maggio +1 | 7%

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Accelerano glidell’americana. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese diglihanno evidenziato un incremento dell’1,7%, leggermente più del previsto (+1,6%) e in controtendenza rispetto al -0,1% registrato nel mese precedente (dato rivisto da -0,6%). Al netto del settore dei trasporti, glisono saliti dello 0,7% dal 1% di aprile (rivisto da +0,5%), mentre al netto del settore difesa sono aumentati dell’1,7%, uguale al mese precedente.

industria in maggio su base mensile (MoM) +1,7% , in aumento rispetto al precedente - 0,1% (la previsione era +1,6%).Accelerano glidell'industria americana. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di maggio glihanno evidenziato un incremento dell'1,7% , leggermente più del previsto (+1,6%) e in controtendenza rispetto al - 0,1% registrato nel mese precedente (dato rivisto da - 0,6%). Al netto del ...(Teleborsa) – Accelerano gli ordini dell'industria americana. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di maggio gli ordini hanno evidenziato un incremento ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 02 lug - A maggio, gli ordini alle fabbriche Usa sono aumentati secondo le attese degli analisti. Il Dipartimento del Commercio ha reso noto che il dato e' c ...