Usa | Joe Biden sospende le esecuzioni federali e ribalta la decisione di Donald Trump

(Di venerdì 2 luglio 2021) A giugno 2020, a cinque mesi dalle presidenziali,aveva deciso dopo 17 anni di inattività che il boia federale tornasse a uccidere. Ma ora, come promesso in campagna elettorale, Joela prassi reintrodotta del suo predecessore. La moratoria è stata annunciata dal ministro della Giustizia Merrick Gardland, in attesa di una revisione complessiva per affrontare una “serie di preoccupazioni” legate al ritorno del boia nelle carceri. La moratoria era scattata nel 2003, sotto l’amministrazione di George W.Bush. Da allora nessun detenuto nel braccio della morte delle prigioni ...