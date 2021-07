Usa | edificio crolla dopo intensa tempesta | feriti sotto le macerie

Advertising

Il presidente americano ha sottolineato che è essenziale comprendere le cause del crollo dell'. Le ricerche sono riprese giovedì dopo 15 ore di stop a causa di timori per la stabilità della ...New York , 01 lug 22:41 - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è recato in visita Surfside, località della Florida alle porte di Miami dove il devastante crollo parziale di uncondominiale ha causato la morte di almeno 18 persone. Lo riferisce l'emittente "Abc News". Il presidente ha incontrato funzionari locali e ha ringraziato i primi soccorritori impegnati negli ...Roma, 2 lug. (askanews) - Per il presidente americano Joe Biden è ancora possibile trovare dei sopravvissuti sotto le macerie del condominio Champlain Towers di Surfside, un sobborgo di Miami. Parland ...Le statue confederate al Campidoglio verranno rimosse dopo che la Camera USA ha approvato un disegno di legge bipartisan in merito.